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В Украине проверят все птицехозяйства

Киев • УНН

 • 29987 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Из-за вспышки птичьего гриппа в Госпродпотребслужбе решили внепланово проверить птицехозяйства всех форм собственности, сообщает УНН.

В Украине проверят все птицехозяйства

"В связи с необходимостью усиления мер биологической безопасности в птицехозяйствах различной формы собственности для недопущения распространения возбудителя гриппа птицы на территории Украины Госпродпотребслужба наработала предложения относительно целесообразности проведения в течение I квартала 2020 года внеплановых мероприятий государственного ветеринарно-санитарного контроля (надзора) в отношении субъектов хозяйствования, деятельность которых связана с выращиванием, содержанием, реализацией живой птицы", - сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщали эксперты, наиболее уязвимы к птичьему гриппу - домашние и фермерские хозяйства. Из-за нехватки средств такие хозяйства часто пренебрегают биобезопасностью, в частности, как правило, не проводят необходимых прививок.

Кроме того, основным переносчиком птичьего гриппа являются мигрирующие дикие птицы, доступ к контакту с которыми имеет домашняя птица на свободном выгуле.

Что касается промышленных птицефабрик, то там, по словам экспертов, риск подхватить птичий грипп - равен нулю.

"Во-первых, потому, что птица, выращиваемая промышленными хозяйствами, изолирована от коммуникации с дикими птицами. Во-вторых, потому, что промышленные хозяйства делают прививки от болезни Ньюкасла, которая очень связана с птичьим гриппом, и по факту защищает от заболевания, по 5-6 раз в год. Тогда как в частных хозяйствах таких прививок почти никто не делает", - рассказал специалист по птицеводству Евгений Хайлов.

Напомним, на время вспышки птичьего гриппа эксперты советуют воздержаться от потребления "домашней" курицы.

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