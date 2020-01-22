В Украине проверят все птицехозяйства
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Из-за вспышки птичьего гриппа в Госпродпотребслужбе решили внепланово проверить птицехозяйства всех форм собственности, сообщает УНН.
"В связи с необходимостью усиления мер биологической безопасности в птицехозяйствах различной формы собственности для недопущения распространения возбудителя гриппа птицы на территории Украины Госпродпотребслужба наработала предложения относительно целесообразности проведения в течение I квартала 2020 года внеплановых мероприятий государственного ветеринарно-санитарного контроля (надзора) в отношении субъектов хозяйствования, деятельность которых связана с выращиванием, содержанием, реализацией живой птицы", - сообщили в ведомстве.
Как ранее сообщали эксперты, наиболее уязвимы к птичьему гриппу - домашние и фермерские хозяйства. Из-за нехватки средств такие хозяйства часто пренебрегают биобезопасностью, в частности, как правило, не проводят необходимых прививок.
Кроме того, основным переносчиком птичьего гриппа являются мигрирующие дикие птицы, доступ к контакту с которыми имеет домашняя птица на свободном выгуле.
Что касается промышленных птицефабрик, то там, по словам экспертов, риск подхватить птичий грипп - равен нулю.
"Во-первых, потому, что птица, выращиваемая промышленными хозяйствами, изолирована от коммуникации с дикими птицами. Во-вторых, потому, что промышленные хозяйства делают прививки от болезни Ньюкасла, которая очень связана с птичьим гриппом, и по факту защищает от заболевания, по 5-6 раз в год. Тогда как в частных хозяйствах таких прививок почти никто не делает", - рассказал специалист по птицеводству Евгений Хайлов.
Напомним, на время вспышки птичьего гриппа эксперты советуют воздержаться от потребления "домашней" курицы.