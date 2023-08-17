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В Україні накрили наркоторговців, у яких знайшли рекордну партію "товару": серед затриманих експоліцейський

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Служба безпеки нейтралізувала на Київщині злочинне угруповання, яке збувало оптові партії важких наркотиків і психотропів за кордон. Про це повідомили у СБУ у четвер, пише УНН.

Деталі

"СБУ затримала на Київщині наркоторговців, у яких вилучено рекордні за останні роки понад 20 тонн «товару»", - вказали у спецслужбі.

У зловмисників вилучено понад 20 тонн прекурсорів для виготовлення «товару» і майже 150 кг психотропної речовини – мефедрон на загальну суму понад 30 млн грн.

Організатор злочинної групи, як вказано, намагався переправити за кордон 15 кг психотропів, його затримали.

Затриманим виявився експосадовець підрозділу Національної поліції по боротьбі з наркозлочинністю.

Цитата

«На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів)», - йдеться в повідомленні

Наразі вони під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до викритого наркобізнесу. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо

СБУ затримала російського агента, його підозрюють у тому, що збирав інформацію для нової ракетної атаки на Київ.

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