В Україні накрили наркоторговців, у яких знайшли рекордну партію "товару": серед затриманих експоліцейський
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Служба безпеки нейтралізувала на Київщині злочинне угруповання, яке збувало оптові партії важких наркотиків і психотропів за кордон. Про це повідомили у СБУ у четвер, пише УНН.
Деталі
"СБУ затримала на Київщині наркоторговців, у яких вилучено рекордні за останні роки понад 20 тонн «товару»", - вказали у спецслужбі.
У зловмисників вилучено понад 20 тонн прекурсорів для виготовлення «товару» і майже 150 кг психотропної речовини – мефедрон на загальну суму понад 30 млн грн.
Організатор злочинної групи, як вказано, намагався переправити за кордон 15 кг психотропів, його затримали.
Затриманим виявився експосадовець підрозділу Національної поліції по боротьбі з наркозлочинністю.
Цитата
«На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів)», - йдеться в повідомленні
Наразі вони під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до викритого наркобізнесу. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.
Нагадаємо
СБУ затримала російського агента, його підозрюють у тому, що збирав інформацію для нової ракетної атаки на Київ.