Збирав інформацію для нової ракетної атаки на Київ: СБУ затримала російського агента
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Служба безпеки затримала на Київщині ще одного російського агента, який збирав розвіддані про геолокації підрозділів Сил оборони на території столиці. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
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Зловмисник за гроші працював на головне управління генерального штабу зс рф.
Він встановлював геолокації підрозділів Сил оборони на території столичного регіону.
Найбільше ворога цікавили ремонтні бази ЗСУ, де здійснюють техобслуговування та відновлення української техніки. Також затриманий передавав окупантам інформацію про електропідстанції у Києві.
За даними СБУ, ворожа спецслужба сподівалась, що під час збору розвідданих їхній поплічник зможе виявити поблизу енергооб’єктів місця бойового чергування української ППО.
Розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для підготовки нової серії прицільних повітряних ударів рф по Києву та прилеглих населених пунктах.
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Співробітники Служби безпеки затримали агента рф, коли він здійснював відеозйомку військової бази ЗСУ та “прив’язував” її GPS-координати до електронної карти.
За даними слідства, фігурантом є 23-річний мешканець Одеси, який переїхав до Києва у пошуках “швидкого заробітку”. Для цього залишав власні “резюме” на спеціалізованих інтернет-платформах з пошуку підсобних робіт.
Таким чином на нього вийшла російська воєнна розвідка, яка за гроші залучила його до співпраці на користь рф. Всю подальшу комунікацію здійснювали через один із месенджерів.
Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено ноутбук і смартфон з доказами його розвідувально-підривної діяльності проти України.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі зловмисник під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.