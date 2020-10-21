В Україні близько 1 тис. опорних шкіл, майже половина з них - утворені в ОТГ

“За оперативними даними, на початок жовтня мережа опорних закладів в Україні збільшилась до 993 шкіл (з них 492 створені в ОТГ), зросла також і кількість їхніх філій — до 1 тис 499 (з них 719 — в ОТГ)”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що лише протягом останнього місяця створено 18 нових опорних закладів — 7 у Чернівецькій області, 4 в Закарпатській і по одній в Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях.

Так, найбільш розгалужену мережу опорних закладів на початок жовтня має Кіровоградська область: 80 опорних шкіл та 196 філій. Всього 14 опорних шкіл та 5 філій створено на Закарпатті (через географічні особливості регіону та великі відстані між населеними пунктами у сільській місцевості) і всі вони з’явилися лише протягом поточного року.

“Загалом в опорних закладах та їхніх філіях по всій країні навчається 449 тис 512 учнів (у тому числі 224 тис 011 — це учні з ОТГ). Найбільше охоплення на Кіровоградщині — майже 36 тис учнів”, — інформує МОН.

Зазначається, що доступ до навчання в опорних закладах та їхніх філіях мають 4 276 учнів з особливими освітніми потребами, які разом зі своїми однолітками здобувають знання та соціалізуються у звичайному шкільному середовищі. Кількість інклюзивних класів в опорних школах, як і загалом по Україні, постійно зростає — наразі їх 2 808. Лідером зі створення інклюзивних класів на базі опорних закладів є Кіровоградська область.

“Для 90 тис 618 учнів опорних закладів організовано підвезення до шкіл. Загалом по Україні на ці цілі закуплено та використовується 1 750 шкільних автобусів”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, МОН рекомендувало закладам загальної середньої освіти провести осінні канікули 15-30 жовтня через підвищення захворюваності на COVID-19.