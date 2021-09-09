В Україні хочуть дозволити примусове годування засуджених, які відмовляються від їжі

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Проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування” (№ 4323) підтримали 286 народних депутатів.

Законопроектом пропонується дозволити застосування примусового годування до засудженого, який заявив про відмову від прийняття їжі. Так дії відносно в’язня можуть бути вчинені виключно на підставі ухвали суду, прийнятої за висновком лікаря про те, що засудженому загрожує значне погіршення стану здоров’я та існує очевидна загроза його життю, що підтверджується відповідними медичними документами, які містять результати необхідних досліджень. Передбачено, що засуджений, який відмовився від прийняття їжі, з моменту встановлення такого факту має перебувати під постійним наглядом лікаря. При підготовці висновку лікар, зважаючи на стан здоров’я засудженого, визначає вид примусового годування.

Законопроектом передбачено, що начальник установи виконання покарань після встановлення факту відмови від прийняття їжі засудженим повинен з’ясувати причини такого вчинку й упродовж доби письмово поінформувати про це прокурора. А в разі рішення про примусове годування про це має бути попереджений прокурор. Про прийняття рішення судом щодо примусового годування засудженого начальник установи виконання покарань невідкладно інформує уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Відповідно до законопроекту, порядок та види примусового годування, а також умови тримання засуджених, які відмовляються від прийняття їжі, встановлюються Кабінетом міністрів.

Проектом закону пропонується внести зміни до статті 116 Кримінального виконавчого кодексу України в частині визначення правових підстав для затвердження порядку та видів примусового годування та до статті 11 закону “Про попереднє ув’язнення”.