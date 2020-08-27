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В Укравтодорі назвали регіони із найбільшою кількістю аварійно-небезпечних ділянок доріг

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. В Україні на дорогах державного значення налічується 154 ділянки з підвищеною аварійністю. Найбільша кількість таких ділянок - у Вінницькій, Закарпатській, Київській, Миколаївській та Волинській областях. Про це повідомила пресслужба Державного агентства автомобільних доріг України у відповідь на інформаційний запит кореспондента УНН.

В Укравтодорі назвали регіони із найбільшою кількістю аварійно-небезпечних ділянок доріг

Так, у Вінницькій області налічується 20 аварійно-небезпечних ділянок, 15 із них на дорозі М-12 (Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка).

У Волинській області – 13, більшість із них на автодорозі Н-22 (Устилуг-Луцьк-Рівне).

На Закарпатті нараховується 22 аварійно-небезпечних ділянок, 18 із яких на автодорозі М-06 (Київ-Чоп).

У Київській області таких ділянок налічується 11. Так, 3 із них розташовані на трасі М-01 (Київ-Чернігів-Нові Яриловичі) та 2 на трасі М-05 (Київ-Одеса).

На Миколаївщині кількість аварійно-небезпечних ділянок сягає 22, більшість із них на автодорозі М-14 (Одеса-Мелітопіль-Новоазовськ).

В Укравтодорі також назвали регіони із найменшою кількістю аварійно-небезпечних ділянок на дорогах державного значення. Серед них: Житомирська область – 1 аварійно-небезпечна ділянка, Запорізька область – 3, у Кіровоградській та Львівській областях - по 2, у Чернігівській – 5.

Нагадаємо, цього року Україна отримала рекордне фінансування на оновлення доріг в Україні — понад 100 млрд грн, за які буде відновлено понад 4000 км доріг державного значення та більше ніж 2000 км місцевих автошляхів. 

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