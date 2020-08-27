В Укравтодоре назвали регионы с наибольшим количеством аварийно-опасных участков дорог
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В Украине на дорогах государственного значения насчитывается 154 участка с повышенной аварийностью. Наибольшее количество таких участков - в Винницкой, Закарпатской, Киевской, Николаевской и Волынской областях. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины в ответ на информационный запрос корреспондента УНН.
Так, в Винницкой области насчитывается 20 аварийно-опасных участков, 15 из них на дороге М-12 (Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка).
В Волынской области - 13, большинство из них на автодороге Н-22 (Устилуг-Луцк-Ровно).
На Закарпатье насчитывается 22 аварийно-опасных участка, 18 из которых на автодороге М-06 (Киев-Чоп).
В Киевской области таких участков насчитывается 11. Так, 3 из них расположены на трассе М-01 (Киев-Чернигов-Новые Яриловичи) и 2 на трассе М-05 (Киев-Одесса).
В Николаевской области количество аварийно-опасных участков достигает 22, большинство из них на автодороге М-14 (Одесса-Мелитополь-Новоазовск).
В Укравтодоре также назвали регионы с наименьшим количеством аварийно-опасных участков на дорогах государственного значения. Среди них: Житомирская область - 1 аварийно-опасный участок, Запорожская область - 3, в Кировоградской и Львовской областях - по 2, в Черниговской - 5.
Напомним, в этом году Украина получила рекордное финансирование на обновление дорог в Украине - более 100 млрд грн, за которые будет восстановлено более 4000 км дорог государственного значения и более 2000 км местных дорог.