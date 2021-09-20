В ​​США перевіряють близько 30 млн авто на наявність несправних подушок безпеки

Деталі

Журналісти агентства ознайомилися з внутрішньою документацією регулятора, яка свідчить про проведення даного розгляду. Йдеться про вироблені приблизно 20 компаніями авто 2001-2019 модельних років. Зазначені виробники були сповіщені про перевірки. Офіційно про них поки не повідомляється.

У числі виробників значаться компанії Honda Motor, Ford Motor, Toyota Motor, General Motors, Nissan, Subaru, Tesla, Mazda, BMW та інші.

Доповнення

Takata виявилася в центрі скандалу в 2014 році. Як встановили фахівці регулюючих органів США, виготовлені японською компанією подушки безпеки через несправність при аварії можуть не розкритися правильно, а лопнути або ж вистрілити в знаходяться в салоні автомобіля людей шматочками металу. Через таких інцидентів в світі загинули понад 20 людей, сотні постраждали. Не менш 100 млн автомобілів різних марок були відкликані по всьому світу, а в 2017 році Takata оголосила про початок процедури банкрутства.