В Росії ведмідь вбив колишнього депутата Якутії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Колишній депутат однопалатного парламенту Якутії (що є суб'єктом Російської Федерації) Олександр Крилов загинув в суботу після нападу ведмедя в Оймяконському районі республіки. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.
“Олександр Крилов був дуже активним депутатом, свого часу входив і в Іл Тумен (законодавчий орган Якутії — ред), де працював дуже активно. Його сьогодні повинні вже привезти в Томтор (село в Оймяконському районі — ред), де він буде похований. Сам Олександр Крилов був місцевий, з Оймякона”, — сказав виданню в.о. голови адміністрації відповідного району Ігор Водовозов.
Глава іншого Борогонского селища Оймяконьского району Нікіфор Протопопов уточнив, що інцидент стався під час полювання. Тіло загиблого доставлять в Томтор тільки до ночі, якщо в дорозі не відбудуться затримки.
У виданні зазначають, що з початком осені в Росії ведмеді стали виходити до населених пунктів Забайкальського краю - вони заходять в села, розоряють пасіки, вбивають собак.
Нагадаємо, на російській турбазі ведмідь напав на жінку, їй ампутували ліву руку.