В России медведь убил бывшего депутата Якутии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Бывший депутат однопалатного парламента Якутии (что является субъектом Российской Федерации) Александр Крылов погиб в субботу после нападения медведя в Оймяконском районе республики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Александр Крылов был очень активным депутатом, в свое время входил и в Ил Тумэн (законодательный орган Якутии — ред), где работал очень активно. Его сегодня должны уже привезти в Томтор (село в Оймяконского районе — ред), где он будет похоронен. Сам Александр Крылов был местный, с Оймякона”, — сказал изданию и.о. главы администрации соответствующего района Игорь Водовозов.
Глава другого Борогонского поселка Оймяконьского района Никифор Протопопов уточнил, что инцидент произошел во время охоты. Тело погибшего доставят в Томтор только к ночи, если в дороге не состоятся задержки.
В издании отмечают, что с началом осени в России медведи стали выходить к населенным пунктам Забайкальского края — они заходят в села, разоряют пасеки, убивают собак.
Напомним, на российской турбазе медведь напал на женщину, ей ампутировали левую руку.