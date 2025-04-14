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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

В росії лунають вибухи: під ударом опинилась алексинська ТЕЦ

Київ • УНН

 • 6792 перегляди

У ніч на понеділок в російському місті Алексин пролунала серія потужних вибухів. Ймовірною ціллю атаки могла бути місцева ТЕЦ, але влада поки не коментує ситуацію.

В росії лунають вибухи: під ударом опинилась алексинська ТЕЦ

У терористичній країні лунають вибухи. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

У ніч на понеділок мешканці російського міста алексина поінформували про серію потужних вибухів, що пролунали над населеним пунктом. За словами очевидців, згодом пролунало щонайменше п’ять гучних вибухів.

За попередньою інформацією, ціллю атаки могла бути алексинська теплоелектроцентраль. Місцеві припускають, що над містом працювали дрони-камікадзе. Очевидці зазначають, що дрони летіли у напрямку ТЕЦ, проте були знищені у повітрі на підльоті до об'єкта.

Станом на цю мить офіційні джерела не повідомляють про жертв чи руйнування. Місцева влада та спецслужби утримуються від коментарів.

Нагадаємо

Вчора в оренбурзі пролунав потужний вибух на сакмарській ТЕЦ, що спричинив масштабну пожежу. За попередніми даними, причиною інциденту стала технічна несправність на трансформаторній підстанції.

Вибух на російській ТЕЦ спричинив пожежу в оренбурзі13.04.25, 04:33 • 3485 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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