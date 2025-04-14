В росії лунають вибухи: під ударом опинилась алексинська ТЕЦ

У терористичній країні лунають вибухи. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

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У ніч на понеділок мешканці російського міста алексина поінформували про серію потужних вибухів, що пролунали над населеним пунктом. За словами очевидців, згодом пролунало щонайменше п’ять гучних вибухів.

За попередньою інформацією, ціллю атаки могла бути алексинська теплоелектроцентраль. Місцеві припускають, що над містом працювали дрони-камікадзе. Очевидці зазначають, що дрони летіли у напрямку ТЕЦ, проте були знищені у повітрі на підльоті до об'єкта.

Станом на цю мить офіційні джерела не повідомляють про жертв чи руйнування. Місцева влада та спецслужби утримуються від коментарів.

Нагадаємо

Вчора в оренбурзі пролунав потужний вибух на сакмарській ТЕЦ, що спричинив масштабну пожежу. За попередніми даними, причиною інциденту стала технічна несправність на трансформаторній підстанції.

Вибух на російській ТЕЦ спричинив пожежу в оренбурзі