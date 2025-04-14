В россии раздаются взрывы: под ударом оказалась алексинская ТЭЦ

В террористической стране раздаются взрывы. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

В ночь на понедельник жители российского города алексина проинформировали о серии мощных взрывов, прогремевших над населенным пунктом. По словам очевидцев, впоследствии прогремело не менее пяти громких взрывов.

По предварительной информации, целью атаки могла быть алексинская теплоэлектроцентраль. Местные предполагают, что над городом работали дроны-камикадзе. Очевидцы отмечают, что дроны летели в направлении ТЭЦ, однако были уничтожены в воздухе на подлете к объекту.

По состоянию на данный момент официальные источники не сообщают о жертвах или разрушениях. Местные власти и спецслужбы воздерживаются от комментариев.

Напомним

Вчера в оренбурге прогремел мощный взрыв на сакмарской ТЭЦ, что повлекло масштабный пожар. По предварительным данным, причиной инцидента стала техническая неисправность на трансформаторной подстанции.

Взрыв на российской ТЭЦ вызвал пожар в оренбурге