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В РФ розширюються масштаби військової підготовки для дітей

В РФ розширюються масштаби військової підготовки для дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. У бєлгороді та бєлгородській області відкрито 500 кадетських класів та близько 1000 юноармійських класів. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони України.

У російському бєлгороді на базі місцевого відділення ДОСААФ відкрито курси початкової військової підготовки для тих, хто бажає служити в армії, однак не має відповідного досвіду. Випускників курсів схиляють до підписання контракту з ЗС РФ.

«Наближення зони бойових дій до кордону бєлгородської області змушує місцеву владу переносити низку об’єктів, пов’язаних із війною, в глибину російської території. Зокрема, так званий «пункт прийому біженців», а по суті – насильно переміщених осіб, передислокований із району поблизу селища Нєхотєєвка до СМТ Октябрьский», - також повідомляють у ГУР МОУ.

У розвідці додали, що логістика прийому людей залишається без змін: після оформлення «біженці» направляються у приміщення спортивного комплексу «Віраж» (критий картодром). З початку війни через пункт пройшли 6,5 тис. осіб, в тому числі 1,4 тис. дітей.

«Одночасно не припиняється практика незаконного усиновлення дітей з Донбасу російськими сім’ями. 14 липня губернатор московської області воробйов анонсував завершення процедури «передачі 9 дітей з «ДНР» під опіку родинам з підмосков’я»», - йдеться у повідомленні розвідки.

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