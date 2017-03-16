В.Путін зізнався, що пише "як курка лапою"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент Росії Володимир Путін не зміг прочитати власні записи в блокноті, пояснивши це поганим почерком, передає УНН із посиланням на РІА “Новини”.
Як пише видання, російський лідер робив помітки, слухаючи доповіді бізнесменів, які виступають на з’їзді РСПП (Російська спілка промисловців і підприємців — ред.) для коментаря ініціатив.
Після виступу бізнесмена Володимира Потаніна В.Путін не відразу зміг прочитати свої записи.
“Тут можна до вечора дискутувати, часу не вистачить. З приводу зростання продуктивності праці і зростання доходів ... Вчора тільки цю тему обговорювали. Це, як ви сказали, не привід для ... для чого? Для песимізму. Я так написав, як курка лапою, сам не можу прочитати. Як в школі”, — сміючись, сказав В.Путін.
В рамках з’їзду РСПП В.Путін провів закриту зустріч з великим бізнесом, на якій торкнувся питання про ситуацію в Україні.