В.Путин признался, что пишет "как курица лапой"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент России Владимир Путин не смог прочитать собственные записи в блокноте, объяснив это плохим почерком, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Как пишет издание, российский лидер делал пометки, слушая доклады бизнесменов, которые выступают на съезде РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей - ред.) для комментария инициатив.
После выступления бизнесмена Владимира Потанина В.Путин не сразу смог прочитать свои записи.
"Здесь можно до вечера дискутировать, времени не хватит. По поводу роста производительности труда и роста доходов ... Вчера только эту тему обсуждали. Это, как вы сказали, не повод для ... для чего? Для пессимизма. Я так написал, как курица лапой, сам не могу прочитать. Как в школе", - смеясь, сказал В.Путин.
В рамках съезда РСПП В.Путин провел закрытую встречу с крупным бизнесом, на которой затронул вопрос о ситуации в Украине.