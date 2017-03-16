В.Путин признался, что пишет "как курица лапой"

Как пишет издание, российский лидер делал пометки, слушая доклады бизнесменов, которые выступают на съезде РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей - ред.) для комментария инициатив.

После выступления бизнесмена Владимира Потанина В.Путин не сразу смог прочитать свои записи.

"Здесь можно до вечера дискутировать, времени не хватит. По поводу роста производительности труда и роста доходов ... Вчера только эту тему обсуждали. Это, как вы сказали, не повод для ... для чего? Для пессимизма. Я так написал, как курица лапой, сам не могу прочитать. Как в школе", - смеясь, сказал В.Путин.

В рамках съезда РСПП В.Путин провел закрытую встречу с крупным бизнесом, на которой затронул вопрос о ситуации в Украине.