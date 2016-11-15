В.Путін не обговорював з Д.Трампом питання визнання Криму - Д.Пєсков
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Президент РФ Володимир Путін не обговорював з обраним президентом США Дональдом Трампом питання Криму і врегулювання на сході України під час телефонної розмови, заявив журналістам прес-секретар президента Дмитро Пєсков, пеердає УНН з посиланням на РІА "Новости".
"Ні, не обговорювалося (питання визнання Криму - ред.). Розмова була дуже конструктивною. Теми, Криму і України не зачіпалися, тому що, ще раз повторюю, чинним президентом США є Барак Обама, і саме з ним і з його адміністрацією триває робота до моменту інавгурації", - сказав Д.Пєсков.
Крім того, Д.Трамп і В.Путін предметно не обговорювали ситуацію в Україні.
"На даний момент не може бути предметного обговорення з новообраним президентом, тому що він не вступив на посаду", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання в якому ключі обговорювалася ситуація в Україні.
Нагадаємо, Д.Трамп і В.Путін домовилися про нормалізацію відносин між США та Росією.