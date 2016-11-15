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15 марта, 19:03 • 111055 просмотра

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В.Путин не обсуждал с Д.Трампом вопрос признания Крыма - Д.Песков

В.Путин не обсуждал с Д.Трампом вопрос признания Крыма - Д.Песков

Киев • УНН

 • 12871 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент РФ Владимир Путин не обсуждал с избранным президентом США Дональдом Трампом вопрос Крыма и урегулирования на востоке Украины во время телефонного разговора, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пеердае УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Нет, не обсуждался (вопрос признания Крыма - ред.). Разговор был очень конструктивным. Темы, Крыма и Украины не затрагивались, потому что, еще раз повторяю, действующим президентом США является Барак Обама, и именно с ним и с его администрацией продолжается работа до момента инаугурации", - сказал Д.Песков.

Кроме того, Д.Трамп и В.Путин предметно не обсуждали ситуацию в Украине.

"На данный момент не может быть предметного обсуждения с новоизбранным президентом, потому что он не вступил в должность", - сказал Д.Песков, отвечая на вопрос в каком ключе обсуждалась ситуация в Украине.

Напомним, Д.Трамп и В.Путин договорились о нормализации отношений между США и Россией.

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