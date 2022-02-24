В ОП заявили про можливу спробу противника проникнути в урядовий квартал
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Одна з цілей Росії в ході нападу на Україну - це спроба зайняти урядовий квартал у Києві. Про це під час брифінгу повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, передає кореспондент УНН.
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“Наразі йдуть потужні бої в Гостомелі. І можлива спроба проникнути в урядовий квартал. Я ж казав - одна з цілей - це прибрати вище керівництво країни”, - пояснив він.
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За його словами, наразі - це психологія війни. Російська влада хоче досягти максимального ефекту від своєї ініціативи, поки люди знаходяться у шоці, в тому числі і росіяни.
“Тому вони будуть максимально відтягувати будь-які можливості переговорів. Це - психологія війни. Вони хочуть спричинити нам максимальні урон”, - додав він.
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