В.Омелян: ескалатор на вокзалі у Києві не відремонтували, бо не вдалось вмовити В.Балчуна
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Міністру інфраструктури Володимиру Омеляну не вдалося переконати голову "Укрзалізниці" Войцеха Балчуна про необхідність ремонту ескалатора на Київському вокзалі. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Оскільки мені не вдалося, як міністру, вмовити Балчуна відремонтувати ескалатор на Київському вокзалі, який є символом українських реформ... Сподіваюсь, що всі разом тепер, можливо, без когось, це зробимо", - сказав В.Омелян.
Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що передав Прем’єр-міністру Володимиру Гройсману матеріали про реальний стан справ в "Укрзалізниці" і висловив сподівання, що ситуація на підприємстві стане предметом розгляду на засіданні РНБО.