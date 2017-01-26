В.Омелян: ескалатор на вокзалі у Києві не відремонтували, бо не вдалось вмовити В.Балчуна

"Оскільки мені не вдалося, як міністру, вмовити Балчуна відремонтувати ескалатор на Київському вокзалі, який є символом українських реформ... Сподіваюсь, що всі разом тепер, можливо, без когось, це зробимо", - сказав В.Омелян.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що передав Прем’єр-міністру Володимиру Гройсману матеріали про реальний стан справ в "Укрзалізниці" і висловив сподівання, що ситуація на підприємстві стане предметом розгляду на засіданні РНБО.