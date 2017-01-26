В.Омелян: эскалатор на вокзале в Киеве не отремонтировали, потому что не удалось уговорить В.Балчуна

"Поскольку мне не удалось, как министру, уговорить Балчуна отремонтировать эскалатор на Киевском вокзале, который является символом украинских реформ... Надеюсь, что все вместе теперь, возможно, без кого-то, это сделаем", - сказал В.Омелян.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что передал Премьер-министру Владимиру Гройсману материалы о реальном положении дел в "Укрзализныце" и выразил надежду, что ситуация на предприятии станет предметом рассмотрения на заседании СНБО.