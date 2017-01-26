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В.Омелян: эскалатор на вокзале в Киеве не отремонтировали, потому что не удалось уговорить В.Балчуна

Киев • УНН

 • 14227 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Министру инфраструктуры Владимиру Омеляну не удалось убедить главу "Укрзализныци" Войцеха Балчуна о необходимости ремонта эскалатора на Киевском вокзале. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент УНН.

"Поскольку мне не удалось, как министру, уговорить Балчуна отремонтировать эскалатор на Киевском вокзале, который является символом украинских реформ... Надеюсь, что все вместе теперь, возможно, без кого-то, это сделаем", - сказал В.Омелян.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что передал Премьер-министру Владимиру Гройсману материалы о реальном положении дел в "Укрзализныце" и выразил надежду, что ситуация на предприятии станет предметом рассмотрения на заседании СНБО.

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