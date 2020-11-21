В окупованому Севастополі оштрафували директора школи за "недотримання законодавства"

“Встановлено, що у 2020 році державною бюджетною освітньою установою м.Севастополя „Середня загальноосвітня школа № 15“ організовано харчування учнів у шкільній їдальні з залученням послуг індивідуального підприємця. При цьому, в порушення вимог законодавства, приміщення харчоблоку, обідньої зали, а також технологічне обладнання школи передано індивідуальному підприємцю без укладення договору і без згоди департаменту з майнових та земельних відносин міста”, — йдеться в повідомленні.

Як уточнюється, прокуратура порушила справу про “порушення порядку погодження при здійсненні угоди щодо розпорядження державним майном” (стаття 7.35 КоАП Росії).

Ім’я та прізвище директора не називаються, ні він, ні його захист публічно не коментували дану справу.

Раніше у Феодосії оштрафували директора пансіонату за наймання лікаря, через якого померла дитина.

Раніше суд в окупованому Криму оштрафував імама за “незаконну місіонерську діяльність”.