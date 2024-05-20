В окупованому Бердянську зникло світло та зв'язок
Київ • УНН
В окупованому Бердянську сталося раптове відключення електроенергії, за яким послідували проблеми з водопостачанням, електрикою та зв'язком, що торкнулися й інших окупованих районів Запорізької та Херсонської областей, причому окупаційна влада звинуватила у цьому Збройні сили України та пообіцяла часткове відновлення електропостачання лише вночі.
В окупованому Бердянську раптово зникло світло,, а згодом виникли проблеми з водопостачанням та зв'язком. Про це повідомила голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна, передає УНН.
"Мешканці Бердянська повідомляють, що близько 18:55 у місті раптово зникло світло, а в нагірній частині міста відсутнє водопостачання. Також спостерігаються проблеми зі зв'язком", - повдіомила голова Бердянської МВА.
Крім того, за повідомленнями мешканців, електроенергія, водопостачання та зв'язок зникли і в решті тимчасово окупованих населених пунктах Запорізької та Херсонської області.
"У такому масштабному комунальному колапсі окупаційна влада традиційно звинуватила ЗСУ. Рашисти обіцяють відновити електропостачання лише частково і не раніше ночі", - резюмувала Галіціна.
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