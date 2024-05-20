В оккупированном Бердянске пропал свет и связь

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
berdyanskБердянск
zaporozheЗапорожье
khersonХерсон
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
  •  104256 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
  •  107034 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  178548 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  170392 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  190099 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  162281 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  121049 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  125348 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135548 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125688 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  359721 просмотра

В оккупированном Бердянске пропал свет и связь

В оккупированном Бердянске произошло внезапное отключение электроэнергии, за которым последовали проблемы с водоснабжением, электричеством и связью, затронувшие и другие оккупированные районы Запорожской и Херсонской областей, причем оккупационные власти обвинили в этом Вооруженные силы Украины и пообещали частичное восстановление электроснабжения только ночью.

Война •   •  815 просмотра
В оккупированном Бердянске пропал свет и связь

Приложение для военных: в Минобороны рассказали, какие функции будет иметь "Армия+"

Приложение для военных "Армия+" будет включать военный билет и электронные отчеты, чтобы уменьшить бумажный документооборот и обеспечить удобную обратную связь, а полный запуск запланирован на начало июля.

Война •   •  1326 просмотра
Приложение для военных: в Минобороны рассказали, какие функции будет иметь "Армия+"

Пытаются отбить территорию, которую контролируют оккупанты: Синегубов о работе Сил обороны по Волчанску

По словам Синегубова, россиянам на Харьковщине для того, чтобы продолжать, так сказать, попытки продвинуться дальше нужно подтягивать резервы, что они и демонстрируют последние дни.

Война •   •  1847 просмотра
Пытаются отбить территорию, которую контролируют оккупанты: Синегубов о работе Сил обороны по Волчанску

По всей Украине 21 мая будут действовать графики почасовых отключений - "Укрэнерго"

Во вторник, 21 мая, по всей Украине будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии из-за превышения определенных лимитов потребления, детали можно узнать в облэнерго.

Экономика •   •  2653 просмотра
По всей Украине 21 мая будут действовать графики почасовых отключений - "Укрэнерго"

Сохранение культурных памятников: отреставрированная ветряная мельница с Херсонщины заработала в Киеве

Еще в семидесятых годах ветряк перевезли в Национальный музей культуры и быта Украины, где планировали собрать и реставрировать. Тогда идею так и не смогли реализовать. Сегодня это стало возможным при поддержке фонда "МХП-Громаді".

Общество •   •  3628 просмотра
Сохранение культурных памятников: отреставрированная ветряная мельница с Херсонщины заработала в Киеве

В Израиле возмущены решением прокурора МУС относительно ордера на арест Нетаньяху

Президент Израиля Исаак Герцог осудил решение прокурора Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест израильских чиновников, назвав его политическим шагом, который подбадривает террористов и свидетельствует о том, что международная судебная система находится на грани коллапса.

Новости Мира •   •  3944 просмотра
В Израиле возмущены решением прокурора МУС относительно ордера на арест Нетаньяху

Загадочная смерть президента Ирана Раиси: СМИ составляют "список подозреваемых"

Президент Ирана Ибрагим Раиси и другие высокопоставленные чиновники погибли в загадочной катастрофе вертолета, что вызвало подозрения в нечестной игре на фоне внутренней борьбы за власть в Иране и напряженности в отношениях с Израилем и Азербайджаном.

Новости Мира •   •  4184 просмотра
Загадочная смерть президента Ирана Раиси: СМИ составляют "список подозреваемых"

В Ривне неизвестный разбил стекло и бросил гранату в авто предпринимателя

В Ровно неизвестный разбил заднее стекло автомобиля предпринимателя и бросил внутрь гранату, хотя запал гранаты уже был использован, поэтому взрывчатки в ней не было; полиция устанавливает личность злоумышленника и начала досудебное расследование.

Криминал и ЧП •   •  6424 просмотра
В Ривне неизвестный разбил стекло и бросил гранату в авто предпринимателя

Сегодня мы выжимаем максимум из того, что можем: Кипер рассказал о работе портов Одесской области под обстрелами

Зерновой коридор из Одессы работает, несмотря на постоянные российские атаки, с растущим количеством судов, выходящих из порта под военным сопровождением.

Война •   •  8860 просмотра
Сегодня мы выжимаем максимум из того, что можем: Кипер рассказал о работе портов Одесской области под обстрелами

Возможны пуски «Кинжалов»: ВС ВСУ предупредили о взлете сразу шести МиГ-31К

Военно-воздушные силы Украины предупредили о масштабной воздушной тревоге из-за взлета шести российских истребителей МиГ-31К, некоторые из которых потенциально могут нести баллистические ракеты воздушного базирования "Кинжал".

Война •   •  11345 просмотра
Возможны пуски «Кинжалов»: ВС ВСУ предупредили о взлете сразу шести МиГ-31К