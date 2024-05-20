В оккупированном Бердянске пропал свет и связь

В оккупированном Бердянске внезапно исчез свет, а впоследствии возникли проблемы с водоснабжением и связью. Об этом сообщила председатель Бердянской МВА Виктория Галицина, передает УНН.

"Жители Бердянска сообщают, что около 18:55 в городе внезапно исчез свет, а в нагорной части города отсутствует водоснабжение. Также наблюдаются проблемы со связью", - сообщила председатель Бердянской МВА.

Кроме того, по сообщениям жителей, электроэнергия, водоснабжение и связь исчезли и в остальных временно оккупированных населенных пунктах Запорожской и Херсонской области.

"В таком масштабном коммунальном коллапсе оккупационные власти традиционно обвинили ВСУ. Рашисты обещают восстановить электроснабжение лишь частично и не раньше ночи", - резюмировала Галицина.

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