В Офісі Президента вирішили звільнити міністрів економіки та фінансів

В Офісі Президента ухвалили політичне рішення звільнити з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра фінансів Сергія Марченка.

Загалом ухвалення такого рішення пов’язане з провалом у фінансовій політиці та переговорах з міжнародними фінансовим партнерами, зокрема, з МВФ.

Наразі невідомо як швидко буде формалізоване рішення, адже звільняє міністрів ВР за поданням прем’єра.

Нагадаємо, що Петрашка рішенням парламенту було призначено на цю посаду у березні 2020 року, коли країна входила у жорстокий карантин.

Тоді серед своїх пріоритетів він назвав підтримку українського виробника, щоб зберегти робочі місця і зарплати людей.

Місяць тому у ВР зареєстрували постанову про звільнення Петрашка з займаної посади, але парламент її не розглядав.

Щодо міністра Марченка, то його кандидатуру парламент ухвалив з другої спроби наприкінці березня 2020 року.



Пізніше у “Слузі народу” почали говорити про можливе звільнення міністра.



Сам Марченко на це реагував спокійно і заявляв, що готовий до такого рішення Верховної Ради.