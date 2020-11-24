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В Офісі Президента вирішили звільнити міністрів економіки та фінансів

В Офісі Президента вирішили звільнити міністрів економіки та фінансів

Київ • УНН

 • 36457 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. В Офісі Президента України вирішили звільнити двох міністрів уряду Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, а саме очільника Мінекономіки Ігоря Петрашка та очільника Мінфіну Сергія Марченка. Про це повідомляє УНН із посиланням на поінформоване джерело.

В Офісі Президента ухвалили політичне рішення звільнити з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра фінансів Сергія Марченка.

Загалом ухвалення такого рішення пов’язане з провалом у фінансовій політиці та переговорах з міжнародними фінансовим партнерами, зокрема, з МВФ.

Наразі невідомо як швидко буде формалізоване рішення, адже звільняє міністрів ВР за поданням прем’єра.

Нагадаємо, що Петрашка рішенням парламенту було призначено на цю посаду у березні 2020 року, коли країна входила у жорстокий карантин.

Тоді серед своїх пріоритетів він назвав підтримку українського виробника, щоб зберегти робочі місця і зарплати людей.

Місяць тому у ВР зареєстрували постанову про звільнення Петрашка з займаної посади, але парламент її не розглядав.

Щодо міністра Марченка, то його кандидатуру парламент ухвалив з другої спроби наприкінці березня 2020 року.

Пізніше у “Слузі народу” почали говорити про можливе звільнення міністра.

Сам Марченко на це реагував спокійно і заявляв, що готовий до такого рішення Верховної Ради.

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