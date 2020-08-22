В одному із районів Київщини встановили "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки

"З 00:00 години 24 серпня 2020 року для Києво-Святошинського району Київської області встановлено "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. "Жовтий" рівень встановлено у містах Бориспіль, Бровари, Буча, Переяслав, Фастів та у Бориспільському, Васильківському, Макарівському, Фастівському районах. Рішення про це було прийняте 21 серпня на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням Василя Володіна", - йдеться у повідомленні.

На території решти районів, міст обласного значення та ОТГ Київської області застосовуються протиепідемічні заходи, передбачені для "зеленого" рівня епідемічної небезпеки.

Як повідомлялося раніше в УНН, Зеленський повідомив, що лише зараз в Україну прийшла "перша хвиля" COVID-19.