В одеському ЖК "Ізумруд" нарешті тепло: Кіпер розповів про запуск котельні

Два роки більше двох тисяч одеситів через конфлікт власника котельні та ОСББ були без опалення. Місяць тому очільник Одеської ОВА Олег Кіпер підписав сумісно з військовим командуванням наказ, завдяки якому місто змогло взяти під управління котельню, яка відповідає за теплопостачання будинку. Відсьогодні тепло у домівки одеситів повернено - котельню вдалося запустити, передає УНН із посиланням на повідомлення Кіпера у Telegram.

"Буду слідкувати за подальшою ситуацією", - пообіцяв очільник ОВА.

Він також розповів про роль міської влади у врегулюванні ситуації.

За словами Кіпера, вони провели перемовини з банком про передачу в управління мерії на зимовий період цього року котли і все, що необхідно, аби працювала котельня. А депутати міськради проголосували за виділення коштів на врегулювання цієї проблеми.