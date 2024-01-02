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В одеському ЖК "Ізумруд" нарешті тепло: Кіпер розповів про запуск котельні

Київ • УНН

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Місяць тому очільник Одеської ОВА Олег Кіпер підписав сумісно з військовим командуванням наказ, завдяки якому місто змогло взяти під управління котельню, яка відповідає за теплопостачання будинку.

Два роки більше двох тисяч одеситів через конфлікт власника котельні та ОСББ були без опалення. Місяць тому очільник Одеської ОВА Олег Кіпер підписав сумісно з військовим командуванням наказ, завдяки якому місто змогло взяти під управління котельню, яка відповідає за теплопостачання будинку. Відсьогодні тепло у домівки одеситів повернено - котельню вдалося запустити, передає УНН із посиланням на повідомлення Кіпера у Telegram.

"Буду слідкувати за подальшою ситуацією", - пообіцяв очільник ОВА.

Він також розповів про роль міської влади у врегулюванні ситуації.

За словами Кіпера, вони провели перемовини з банком про передачу в управління мерії на зимовий період цього року котли і все, що необхідно, аби працювала котельня. А депутати міськради проголосували за виділення коштів на врегулювання цієї проблеми.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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