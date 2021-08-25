В Норвегії створили дрон для інспекції залізничних колій

Деталі

Дрон норвезької компанії оснащений паливним елементом і чотирма колесами, за допомогою яких він може їхати по залізниці з середньою швидкістю близько 20 кілометрів на годину. Запас ходу дрона становить до 200 кілометрів. Для оцінки стану шляхів Staaker BG-300 використовує камери і різні датчики, передаючи дані оператору.

Також апарат може змащувати стрілки, якщо це необхідно. Дрон в автономному режимі злітає з залізничного полотна, щоб переміститися на сусідній шлях або пропустити поїзд, що наближається.

Використання безпілотника скасовує необхідність тривалих перерв в русі поїздів для обходу шляхів. У компанії планують почати комерційне використання дрона в одній з європейських країн в першій половині 2022 року.