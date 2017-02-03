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В.Лутковська провела телефонну розмову з Омбудсменом РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. В рамках відкритого провадження Уповноваженого у справі Еміля Курбедінова сьогодні, 3 лютого, відбулася телефонна розмова між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковської та Уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою. Про це УНН повідомили в прес-службі Омбудсмена.

В.Лутковська провела телефонну розмову з Омбудсменом РФ

Під час розмови В.Лутковська висловила занепокоєння щодо ситуації з Емілем Курбедіновим, якого було затримано 26 січня в Криму, і у зв’язку з чим було направлено звернення Валерії Лутковської до російської колеги.

Крім того, під час розмови Валерія Лутковська звернула увагу Т.Миколаївни на проблему, пов’язану з забезпеченням права на захист підзахисних, адвокатом яких був Е.Курбедінов.

Також повідомляється, що у відповідь Т.Москалькова запевнила, що під час сьогоднішнього судового засідання у так званій “справі Хізб ут-Тахрір” право підсудних на захист було дотримано, оскільки вони мали можливість скористатись послугами адвокатів, що представляють інтереси підсудних за їх згодою.

Разом з тим, російський Омбудсман повідомила, що судовою інстанцією було надано гарантії, що судові засідання не проводитимуться без адвокатів.

Як повідомляв УНН, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська сподівається, що ув’язнених, які перебували в установах відбування покарань станом на 2014 рік на території окупованого нині Криму та висловили бажання відбувати покарання та материковій частині України, буде переміщено на материкову частину України найближчим часом.

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