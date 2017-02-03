В.Лутковская провела телефонный разговор с Омбудсменом РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В рамках открытого производства Уполномоченного по делу Эмиля Курбединова сегодня, 3 февраля, состоялся телефонный разговор между Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской и Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Об этом УНН сообщили в пресс-службе омбудсмена.
Во время разговора В.Лутковская выразила обеспокоенность ситуацией с Эмилем Курбединовым, который был задержан 26 января в Крыму, и в связи с чем было направлено обращение Валерии Лутковской к российской коллеге.
Кроме того, во время разговора Валерия Лутковская обратила внимание Т.Москальковой на проблему, связанную с обеспечением права на защиту подзащитных, адвокатом которых был Э.Курбединов.
Также сообщается, что в ответ Т.Москалькова заверила, что во время сегодняшнего судебного заседания по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир" право подсудимых на защиту были соблюдены, поскольку они имели возможность воспользоваться услугами адвокатов, представляющих интересы подсудимых с их согласия.
Вместе с тем, российский омбудсмен сообщила, что судебной инстанцией было предоставлено гарантии, что судебные заседания не будут проводиться без адвокатов.
Как сообщал УНН, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская надеется, что заключенных, которые находились в учреждениях отбывания наказаний по состоянию на 2014 год на территории оккупированного ныне Крыма и выразили желание отбывать наказание и материковой части Украины, будет перемещено на материковую часть Украина в ближайшее время .