В.Кличко заявив, що візьме участь в Українському сніданку у Давосі

“На Український сніданок піду. Найлегше, мабуть, було б відсторонитися і не піти. Я впевнений, що повинен як людина, яку знають в усьому світі, доносити позицію — і як громадянина, і як представника влади — щодо зовнішньої політики України, щодо реформ, які відбуваються. І кожен раз я використовую таку можливість, адже мене знають і чують. Окрім того, є ризики, що хтось інший буде доносити неправильні меседжі чи спекулювати, в першу чергу, щодо нашої політики євроінтеграції. А вона залишається незмінною! Так само, як і наша позиція щодо агресії Російської Федерації на Сході України”, — наголосив В.Кличко.

Київський міський голова розповів, що у Давосі він також візьме участь у зустрічі лідерів щодо інфраструктурного та міського розвитку, відвідає захід, який традиційно організовує американське видання “Washington Post” і на який збираються лідери з усього світу в сфері політики, фінансів, медіа і технологій.

Окрім того, зазначив В.Кличко, у нього запланована низка двосторонніх зустрічей із представниками великих світових компаній, міжнародної спільноти.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко поїде у Давос на Всесвітній економічний форум, але не братиме участі в Українському сніданку, організованому Фондом Віктора Пінчука.

Щорічно під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі Фонд В.Пінчука організовує та проводить Українську ланч-конференцію, під час якої обговорюються тенденції розвитку України.

Нагадаємо, стаття, підписана іменем Віктора Пінчука, “Україна має вдатися до болючих компромісів для миру з Росією” (Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia), що вийшла 29 грудня 2016 року в американському виданні The Wall Street Journal, викликала хвилю критики.

Заступник голови АП Костянтин Єлісєєв у своїй статті у відповідь у The Wall Street Journal, “Повага до України вкрай важлива для досягнення тривалого миру” (Respect for Ukraine Vital for a Lasting Peace), яка була оприлюднена 4 січня, зокрема, заявив: “Компроміси на умовах Росії — це невірна політика”.