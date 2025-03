В.Кличко заявил, что примет участие в украинском завтрака в Давосе

"На украинский завтрак пойду. Легче всего, пожалуй, было бы отстраниться и не пойти. Я уверен, что должен как человек, которого знают во всем мире, доносить позицию - и как гражданина, и как представителя власти - по внешней политики Украины, о реформах, которые происходят. И каждый раз я использую такую ​​возможность, ведь меня знают и слышат. Кроме того, есть риски, что кто-то будет доносить неправильные месседжи или спекулировать, в первую очередь, по нашей политики евроинтеграции. А она остается неизменной! Так же, как и наша позиция в отношении агрессии Российской Федерации на Востоке Украины ", - подчеркнул В.Кличко.

Киевский городской голова рассказал, что в Давосе он также примет участие во встрече лидеров с инфраструктурного и городского развития, посетит мероприятие, которое традиционно организует американское издание "Washington Post" и на которое собираются лидеры со всего мира в области политики, финансов, медиа и технологий .

Кроме того, отметил В.Кличко, у него запланирован ряд двусторонних встреч с представителями крупных мировых компаний, международного сообщества.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поедет в Давос на Всемирный экономический форум, но не будет участвовать в украинском завтраке, организованном Фондом Виктора Пинчука.

Ежегодно во время Всемирного экономического форума в Давосе Фонд В.Пинчука организовывает и проводит Украинскую ланч-конференцию, во время которой обсуждаются тенденции развития Украины.

Напомним, статья, подписанная именем Виктора Пинчука, "Украина должна прибегнуть к болезненным компромиссам для мира с Россией" (Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia), вышедшая 29 декабря 2016 года в американском издании The Wall Street Journal, вызвала волну критики .

Заместитель главы АП Константин Елисеев в своей статье в ответ в The Wall Street Journal, "Уважение к Украине крайне важно для достижения прочного мира" (Respect for Ukraine Vital for a Lasting Peace), которая была обнародована 4 января, в частности, заявил: "Компромиссы на условиях России - это неверная политика ".