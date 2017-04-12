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В.Кличко: перейменування проспекту Перемоги не є нагальною проблемою Києва

В.Кличко: перейменування проспекту Перемоги не є нагальною проблемою Києва

Київ • УНН

 • 13905 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Розгляд питання щодо перейменування проспекту Перемоги в столиці не є першочерговим і невідкладним завданням. Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Facebook, передає УНН.

“Розгляд питання щодо перейменування проспекту Перемоги в столиці не є першочерговим і невідкладним завданням”, — написав він.

В.Кличко нагадав, що цей проект рішення подали депутати від "Свободи" і він ще проходить процедуру в комісіях Київради.

Мер додав, що в рамках декомунізації, за списком, який визначив та оприлюднив Інститут національної пам’яті, в Києві вже перейменовано 144 вулиці. Крім того, наголосив він, наразі триває громадське обговорення щодо назв двох вулиць, а по шести — розглядають варіанти перейменувань комісії Київради.

“Проспект Перемоги до цього переліку не увійшов. Тому особисто моя думка, розгляд питання про його перейменування — не таке першочергове і невідкладне завдання” - повідомив столичний голова.

В.Кличко підкреслив, що в Києві є значна кількість інших проблем, які необхідно розв’язувати.

“До того ж перемога — це широке поняття, я не бачу в ньому політичного забарвлення. Перемога нам потрібна і сьогодні. Україні, я має на увазі”, — підкреслив мер.

Нагадаємо, Київраді запропонували перейменувати проспект Перемоги.

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