В.Кличко: перейменування проспекту Перемоги не є нагальною проблемою Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Розгляд питання щодо перейменування проспекту Перемоги в столиці не є першочерговим і невідкладним завданням. Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Facebook, передає УНН.
“Розгляд питання щодо перейменування проспекту Перемоги в столиці не є першочерговим і невідкладним завданням”, — написав він.
В.Кличко нагадав, що цей проект рішення подали депутати від "Свободи" і він ще проходить процедуру в комісіях Київради.
Мер додав, що в рамках декомунізації, за списком, який визначив та оприлюднив Інститут національної пам’яті, в Києві вже перейменовано 144 вулиці. Крім того, наголосив він, наразі триває громадське обговорення щодо назв двох вулиць, а по шести — розглядають варіанти перейменувань комісії Київради.
“Проспект Перемоги до цього переліку не увійшов. Тому особисто моя думка, розгляд питання про його перейменування — не таке першочергове і невідкладне завдання” - повідомив столичний голова.
В.Кличко підкреслив, що в Києві є значна кількість інших проблем, які необхідно розв’язувати.
“До того ж перемога — це широке поняття, я не бачу в ньому політичного забарвлення. Перемога нам потрібна і сьогодні. Україні, я має на увазі”, — підкреслив мер.
Нагадаємо, Київраді запропонували перейменувати проспект Перемоги.