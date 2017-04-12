В.Кличко: переименование проспекта Победы не является насущной проблемой Киева

"Рассмотрение вопроса о переименовании проспекта Победы в столице не является первоочередной и неотложной задачей", - написал он.

В.Кличко напомнил, что этот проект решения подали депутаты от "Свободы" и он еще проходит процедуру в комиссиях Киевсовета.

Мэр добавил, что в рамках декоммунизации, по списку, который определил и опубликовал Институт национальной памяти, в Киеве уже переименован 144 улицы. Кроме того, отметил он, сейчас идет общественное обсуждение по названий двух улиц, а по шести - рассматривают варианты переименований комиссии Киевсовета.

"Проспект Победы в этот перечень не вошел. Поэтому лично мое мнение, рассмотрение вопроса о его переименовании - не такое первоочередное и неотложная задача", - сообщил столичный председатель.

В.Кличко подчеркнул, что в Киеве есть множество других проблем, которые необходимо решать.

"К тому же победа - это широкое понятие, я не вижу в нем политическую окраску. Победа нам нужна и сегодня. Украина, я подразумевает", - подчеркнул мэр.

Напомним, Киевсовете предложили переименовать проспект Победы.