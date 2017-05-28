В.Кличко: на озері Тельбін запустили систему аерації
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Сьогодні на озері Тельбін запустили систему аерації, яка дозволить його очищати. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час запуску системи аерації на озері Тельбін, передає УНН з посиланням на прес-службу міського глави.
Мер нагадав, що ще декілька років тому депутати разом з громадськістю відстояли територію навколо озера від забудови. А згодом, додав Віталій Кличко, тут був облаштований парк, з’явилася сучасна бігова доріжка з резиновим покриттям.
За словами мера Києва, система аерації, яку встановили на озері, є унікальною, оскільки дозволить насичувати киснем воду та очищувати її. “І тут можна буде безпечно купатися. А озеро Тельбін стане ще більш популярним місцем відпочинку киян,” — додав він.
Озеро є доволі глибоким, природня аерація зверху не дозволяє насичувати його киснем. Через це розпочався процес гниття і озеро поступово почало перетворюватися на болото.
Наразі встановлена система, яка складається з восьми аераторів, працює потужна компресорна станція і вздовж берега прокладений трубопровід з кисневим повітрям. Воно подається по трубах в центр озера і насичує киснем воду.
Нагадаємо, у 2016 році, киянам заборонили купатися в озері Тельбін.