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В.Кличко: на озері Тельбін запустили систему аерації

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Сьогодні на озері Тельбін запустили систему аерації, яка дозволить його очищати. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час запуску системи аерації на озері Тельбін, передає УНН з посиланням на прес-службу міського глави.

В.Кличко: на озері Тельбін запустили систему аерації

Мер нагадав, що ще декілька років тому депутати разом з громадськістю відстояли територію навколо озера від забудови. А згодом, додав Віталій Кличко, тут був облаштований парк, з’явилася сучасна бігова доріжка з резиновим покриттям.

За словами мера Києва, система аерації, яку встановили на озері, є унікальною, оскільки дозволить насичувати киснем воду та очищувати її. “І тут можна буде безпечно купатися. А озеро Тельбін стане ще більш популярним місцем відпочинку киян,” — додав він.

Озеро є доволі глибоким, природня аерація зверху не дозволяє насичувати його киснем. Через це розпочався процес гниття і озеро поступово почало перетворюватися на болото.

Наразі встановлена система, яка складається з восьми аераторів, працює потужна компресорна станція і вздовж берега прокладений трубопровід з кисневим повітрям. Воно подається по трубах в центр озера і насичує киснем воду.

Нагадаємо, у 2016 році, киянам заборонили купатися в озері Тельбін.

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