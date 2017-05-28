В.Кличко: на озере Тельбин запустили систему аэрации
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Сегодня на озере Тельбин запустили систему аэрации, которая позволит его очищать. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время запуска системы аэрации на озере Тельбин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу городского главы.
Мэр напомнил, что еще несколько лет назад депутаты вместе с общественностью отстояли территорию вокруг озера от застройки. А потом, добавил Виталий Кличко, здесь был устроен парк, появилась современная беговая дорожка с резиновым покрытием.
По словам мэра Киева, система аэрации, которую установили на озере, является уникальной, поскольку позволит насыщать кислородом воду и очищать ее. "И здесь можно будет безопасно купаться. А озеро Тельбин станет еще более популярным местом отдыха киевлян », - добавил он.
Озеро довольно глубоким, естественная аэрация сверху не позволяет насыщать его кислородом. Из-за этого начался процесс гниения и озеро постепенно начало превращаться в болото.
Сейчас установлена система, которая состоит из восьми аэраторов, работает мощная компрессорная станция и вдоль берега проложен трубопровод с кислородным воздухом. Оно подается по трубам в центр озера и насыщает кислородом воду.
Напомним, в 2016 году, киевлянам запретили купаться в озере Тельбин .