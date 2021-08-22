В Китаї зареєстрували випадок бубонної чуми

Деталі

Пацієнт перебуває в критичному стані, що призвело до екстреного реагування китайської влади рівня IV щодо профілактики чуми і боротьбі з нею.

Згідно із заявою, опублікованою Комісією охорони здоров'я округу, 55-річний пацієнт на прізвище Ма живе в Внутрішній Монголії. Протягом багатьох років його основною роботою був випас худоби.

14 серпня Ма звернувся до лікаря в місцеву клініку після того, як у нього з'явилися симптоми нудоти і блювоти. Через день син відвіз його в клініку де в п'ятницю його госпіталізували з діагнозом "підозра на чуму".

Довідка

Бубонна чума — одна з клінічних форм чуми — зоонозної природно-осередкової бактеріальної інфекційної хвороби, яка характеризується гарячкою, тяжкою інтоксикацією, геморагічним синдромом, серозно-геморагічним ураженням легень, лімфатичної системи з утворенням бубонів, нерідким септичним перебігом і високою летальністю.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вчені виявили бактерії віком 5 000 років - найстаріший з коли-небудь бачених штамів чуми