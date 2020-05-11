В Індонезії стався землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Землетрус магнітудою 5,6 стався в східній частині Індонезії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Геологічну службу США.
Землетрус було зафіксовано о 04:06 за київським часом. Епіцентр розташовувався в 259 кілометрах на північний захід від населеного пункту Саумлакі. Осередок був на глибині 10 кілометрів.
Дані про можливі жертви, руйнування і загрозу цунамі не надходили.
Нагадаємо, на північному сході Японії зафіксовано землетрус магнітудою 5,5.