В Індонезії стався землетрус

Землетрус було зафіксовано о 04:06 за київським часом. Епіцентр розташовувався в 259 кілометрах на північний захід від населеного пункту Саумлакі. Осередок був на глибині 10 кілометрів.

Дані про можливі жертви, руйнування і загрозу цунамі не надходили.

Нагадаємо, на північному сході Японії зафіксовано землетрус магнітудою 5,5.