В Індонезії підтвердили перші два випадки смерті від Omicron

Деталі

Один з померлих заразився у провінції Бантен на заході острова Ява, другий був іноземним туристом, він помер у столиці Джакарті (також на Яві).

Цитата

"В обох хворих були супутні захворювання", - уточнила офіційна представниця МОЗ Індонезії Сіті Надіа Тармізі.

Додамо

Перший випадок зараження штамом коронавірусу Omicron в Індонезії був виявлений 15 грудня минулого року.