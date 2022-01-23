В Індонезії підтвердили перші два випадки смерті від Omicron
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Міністерство охорони здоров'я Індонезії зафіксувало перші два випадки смерті унаслідок зараження штамом коронавірусу Omicron. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
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Один з померлих заразився у провінції Бантен на заході острова Ява, другий був іноземним туристом, він помер у столиці Джакарті (також на Яві).
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"В обох хворих були супутні захворювання", - уточнила офіційна представниця МОЗ Індонезії Сіті Надіа Тармізі.
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Перший випадок зараження штамом коронавірусу Omicron в Індонезії був виявлений 15 грудня минулого року.