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В Індонезії підтвердили перші два випадки смерті від Omicron

В Індонезії підтвердили перші два випадки смерті від Omicron

Київ • УНН

 • 15379 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Міністерство охорони здоров'я Індонезії зафіксувало перші два випадки смерті унаслідок зараження штамом коронавірусу Omicron. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

Деталі 

Один з померлих заразився у провінції Бантен на заході острова Ява, другий був іноземним туристом, він помер у столиці Джакарті (також на Яві).

Цитата

"В обох хворих були супутні захворювання", - уточнила офіційна представниця МОЗ Індонезії Сіті Надіа Тармізі.

Додамо 

Перший випадок зараження штамом коронавірусу Omicron в Індонезії був виявлений 15 грудня минулого року.

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