В.Гройсман зустрічатиме Новий рік із сім’єю в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зустрічатиме Новий рік в родинному колі в Україні. Про це він сказав журналістам у четвер, передає УНН.
“Як завжди, в колі родини, це сімейне свято. Ми плануємо з родиною зустріти вдома, в Україні”, — відповів Прем’єр на запитання журналіста, де він збираєтесь зустрічати Новий Рік.
Нагадаємо, напередодні Нового року українці розповіли кореспондентові УНН, яких традицій вони дотримуються у новорічну ніч, а також що обов’язково готують для святкового столу.