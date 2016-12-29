В.Гройсман будет встречать Новый год с семьей в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман будет встречать Новый год в кругу семьи в Украине. Об этом он сказал журналистам в четверг, передает УНН.
"Как всегда, в кругу семьи, это семейный праздник. Мы планируем с семьей встретить дома, в Украине", - сказал Премьер на вопрос журналиста, где он собираетесь встречать Новый Год.
Напомним, накануне Нового года украинцы рассказали корреспонденту УНН, каких традиций они придерживаются в новогоднюю ночь, а также что обязательно готовят для праздничного стола.