В.Гройсман завтра здійснить візит до штаб-квартири НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. 9 лютого, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман здійснить візит до штаб-квартири НАТО, передає УНН з посиланням на прес-службу Альянсу.
"Заступник Генерального секретаря НАТО пані Роуз Геттемюллер проведе зустріч з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, у штаб-квартирі НАТО в четвер, 9 лютого 2017 року", – йдеться у повідомлені.
Також повідомляється, що на 14:15 за місцевим часом запланований спільний вихід до преси Р.Геттемюллер та В.Гройсмана.
Як повідомляв УНН, у НАТО закликали Україну реформувати СБУ.