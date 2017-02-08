В.Гройсман завтра совершит визит в штаб-квартиру НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. 9 февраля, премьер-министр Украины Владимир Гройсман осуществит визит в штаб-квартиру НАТО, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Альянса.
"Заместитель Генерального секретаря НАТО госпожа Роуз Геттемюллер проведет встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, в штаб-квартире НАТО в четверг, 9 феврале 2017 года", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что на 14:15 по местному времени запланирован совместный выход к прессе Р.Геттемюллер и В.Гройсмана.
Как сообщал УНН, в НАТО призвали Украину реформировать СБУ .