В.Гройсман завтра совершит визит в штаб-квартиру НАТО

"Заместитель Генерального секретаря НАТО госпожа Роуз Геттемюллер проведет встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, в штаб-квартире НАТО в четверг, 9 феврале 2017 года", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на 14:15 по местному времени запланирован совместный выход к прессе Р.Геттемюллер и В.Гройсмана.

Как сообщал УНН, в НАТО призвали Украину реформировать СБУ .