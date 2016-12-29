В.Гройсман: бюджет розвитку Києва на 2017 рік складає понад 7 млрд грн

"Сьогодні на місцях сконцентровані насправді мільярди. Бюджет розвитку Києва на наступний рік більше 7 млрд грн. Це значить, що будуть і нові садочки і будуть вирішуватись нагальні проблеми киян", - повідомив В.Гройсман.

Нагадаємо, з 27 грудня розпочалося голосування за проекти громадського бюджету.