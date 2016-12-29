В.Гройсман: бюджет развития Киева на 2017 год составляет более 7 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. На следующий год бюджет развития столицы составляет более 7 млрд гривен. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на открытии детского сада в Дарницком районе столицы, передает корреспондент УНН.
"Сегодня на местах сконцентрированы на самом деле миллиарды. Бюджет развития Киева на следующий год более 7 млрд грн. Это значит, что будут и новые сады и будут решаться насущные проблемы киевлян", - сообщил В.Гройсман.
Напомним, с 27 декабря началось голосование за проекты общественного бюджета.