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В.Гройсман: бюджет развития Киева на 2017 год составляет более 7 млрд грн

В.Гройсман: бюджет развития Киева на 2017 год составляет более 7 млрд грн

Киев • УНН

 • 6912 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. На следующий год бюджет развития столицы составляет более 7 млрд гривен. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на открытии детского сада в Дарницком районе столицы, передает корреспондент УНН.

"Сегодня на местах сконцентрированы на самом деле миллиарды. Бюджет развития Киева на следующий год более 7 млрд грн. Это значит, что будут и новые сады и будут решаться насущные проблемы киевлян", - сообщил В.Гройсман.

Напомним, с 27 декабря началось голосование за проекты общественного бюджета.

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