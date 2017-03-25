В.Чорновіл формував фундамент української незалежності - В.Куйбіда
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. В ХХ столітті більш успішного державного діяча, аніж український політик В'ячеслав Чорновіл, не було. Про це заявив голова Народного руху України Василь Куйбіда під час покладання квітів до пам’ятника В.Чорноволу з нагоди заходів до 18-ої річниці з дня його загибелі, передає кореспондент УНН.
Так, за словами В.Куйбіди, В.Чорновіл по праву вважається одним із батьків відновлення незалежності України.
"Сьогоднішній день – це сумні роковини вбивства лідера Народного руху України, лідера Національного руху України. Напевно, в ХХ столітті більш успішного державного діяча, аніж В'ячеслав Чорновіл, не було. Свої переконання він проніс через тюрми, табори. Він стояв біля витоків відновлення нашої незалежності і по праву вважається одним із батьків відновлення нашої незалежності. Він формував фундамент нашої незалежності, дбав про консолідацію української нації і застерігав від взаємопоборювання, бо вважав, що це несе загрозу навіть розпаду нашої держави", - розповів він.
Довідка УНН: В'ячеслав Чорновіл (24 грудня 1937 – 25 березня 1999) – український політик, публіцист, літературний критик, діяч руху опору проти зросійщення та національної дискримінації українського народу, політичний в'язень СРСР. Провідник українського національно-демократичного визвольного руху кінця 80-х – 90-х років; Герой України (2000, посмертно). Лауреат Міжнародної журналістської премії ім. Ніколаса Томаліна (1975). Ініціатор проголошення Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 р. та Акта проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 р.