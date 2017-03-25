В.Чорновил формировал фундамент украинской независимости - В.Куйбида

Так, по словам В.Куйбиды, В.Чорновил по праву считается одним из родителей восстановления независимости Украины.

"Сегодняшний день - это печальная годовщина убийства лидера Народного руха Украины, лидера Национального движения Украины. Наверное, в ХХ веке более успешного государственного деятеля, чем Вячеслав Чорновил, не было. Свои убеждения он пронес через тюрьмы, лагеря. Он стоял у истоков восстановление нашей независимости и по праву считается одним из родителей восстановления нашей независимости. Он формировал фундамент нашей независимости, заботился о консолидации украинской нации и предостерегал от взаимной борьбы, так как считал, что это несет угрозу даже распада нашого государства", - рассказал он.

Справка УНН: Вячеслав Чорновил (24 декабря 1937 - 25 марта 1999) - украинский политик, публицист, литературный критик, деятель движения сопротивления против русификации и национальной дискриминации украинского народа, политический узник СССР. Проводник украинского национально-демократического освободительного движения конца 80-х - 90-х годов; Герой Украины (2000, посмертно). Лауреат Международной журналистской премии им. Николаса Томалин (1975). Инициатор провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 и Акта провозглашения независимости Украины 24 августа 1991