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В Америці лотерея профінансувала школи на 20 млрд доларів

В Америці лотерея профінансувала школи на 20 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. За 33 роки існування лотерея американського штату Іллінойс направила понад 20 млрд дол. інвестицій в фонд державних шкіл штату. Про це повідомляє видання WAND, передає УНН.

Іллінойська лотерея була заснована в 1985 році. За її рахунок фінансується галузь охорони здоров'я.

Також, за період існування лотерея направила сотні мільйонів доларів на підтримку спортивної галузі країни.

"Щорічні продажі білетів лотереї становлять майже 3 млрд дол. Це - один з п'яти ключових джерел доходу штату", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в бюджеті України існував спецфонд, куди надходили гроші від державних лотерей. Далі кошти спрямовувалися на соціальні потреби: медицину, спорт, культуру. У 2014 році спецфонд був ліквідований урядом, проте окремі лотерейні оператори продовжили фінансувати соціальні об'єкти з доброї волі.

Оператор державних лотерей "М.С.Л.", наприклад, побудував, запустив і донині фінансово опікується льодовою ареною "Льодограй" в Богуславі Київської області. Інвестиції становили майже 3 млн дол. І були зібрані завдяки гравцям в лотерею "М.С.Л." ( "Лото-Забава", "Спортпрогноз", "Мегалот" та інші).

Сьогодні "Льодограй" - один з головних майданчиків країни для занять зимовими видами спорту. Починаючи з 2014 року, вихованці Універсального навчально-тренувального центру "Льодограй" зайняли більше 150 призових місць на регіональних, національних і міжнародних змаганнях.

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