В Америке лотерея профинансировала школы на 20 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. За 33 года существования лотерея американского штата Иллинойс направила свыше 20 млрд долл. инвестиций в фонд государственных школ штата. Об этом сообщает издание WAND, передает УНН.
Иллинойская лотерея была основана в 1985 году. За ее счет финансируется отрасль здравоохранения.
Также, за период существования лотерея направила сотни миллионов долларов на поддержку спортивной отрасли страны.
"Ежегодные продажи билетов лотереи составляют почти 3 млрд долл. Это - один из пяти ключевых источников дохода штата", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в бюджете Украины существовал спецфонд, куда поступали деньги от государственных лотерей. Далее средства направлялись на социальные нужды: медицину, спорт, культуру. В 2014 году спецфонд был ликвидирован правительством, однако отдельные лотерейные операторы продолжили финансировать социальные объекты по доброй воле.
Оператор государственных лотерей “М.С.Л.”, к примеру, построил, запустил и по сей день финансово опекает ледовую арену “Льодограй” в Богуславе Киевской области. Инвестиции составили почти 3 млн долл. и были собраны благодаря игрокам в лотереи “М.С.Л.” (“Лото-Забава”, “Спортпрогноз”, “Мегалот” и прочие).
Сегодня “Льодограй” - одна из главных площадок страны для занятий зимними видами спорта. Начиная с 2014 года, воспитанники Универсального учебно-тренировочного центра “Льодограй” заняли более 150 призовых мест на региональных, национальных и международных соревнованиях.