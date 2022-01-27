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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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"Узгодили спільні дії на майбутнє": Зеленський поговорив із Байденом

"Узгодили спільні дії на майбутнє": Зеленський поговорив із Байденом

Київ • УНН

 • 30261 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом СШАДжо Байденом. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter глави держави.

Цитата

"Мав довгу телефонну розмову з Байденом. Обговорили поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгодили спільні дії на майбутнє. Подякував президентові Джо Байдену за військову допомогу, що триває. Обговорили також можливості щодо фінансової підтримки України", — написав Зеленський.

Контекст

Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Українські Національні Новини

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