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Уряд поставив крапку в дискусії про дату введення ринку електроенергії - експерт

Уряд поставив крапку в дискусії про дату введення ринку електроенергії - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Уряд поставив крапку в дискусії про введення з 1 липня нового ринку електроенергії, який окремі політики і експерти пропонували відкласти. Про це повідомив член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, передає УНН з посиланням на "ДС".

"Рішення про початок дії ринку електроенергії вже прийнято. Уряд поставив крапку вже навіть не в технічній, а політичній дискусії про ринок електроенергії", - вважає експерт.

Він також зазначив, що ключовим рішенням уряду, прийнятим для своєчасного запуску ринку, стало рішення про покладання спецобов'язків (ПСО), що забезпечить непідвищення цін на електроенергію для населення.

"Головним рішенням (на засіданні уряду) було розгляд схеми ПСО (постачальника зі спеціальними обов'язками), який буде продавати електроенергію для населення за ціною не вище 1,04 грн/КВт-год. Така середня ціна електроенергії для населення. Тобто, механізм ПСО не дає можливість підвищувати для народу ціну електроенергії. Це однозначно добре", - зазначив експерт.

Крім того, експерт зазначив, що брати участь в схемі компенсації низьких цін на електроенергію для населення повинні державні компанії, що відповідає світовій практиці "субсидування" тарифів.

"Брати участь в схемі компенсації низьких цін для населення (1,04 грн за кВт-год) можуть компанії, в яких відпускний тариф нижче - це "Енергоатом" і "Укргідроенерго". Відомо, що Енергоатом буде продавати на електронних аукціонах з метою виконання ПСО не більше 60% своєї електроенергії, Укргідроенерго - не більше 20%. Компанії ТЕС, в яких тариф більший 1,6 грн, не можуть брати участь в компенсації і схемі ПСО", - вважає Корольчук.

Нагадаємо, запуск нового ринку електроенергії має відбутися 1 липня 2019 року, відповідно до Закону України "Про ринок електроенергії". Цей закон імплементує норми Третього енергопакету Євросоюзу і є частиною міжнародних зобов'язань України.

На засіданні уряду 5 червня Кабінет Міністрів прийняв дві постанови, необхідні для запуску нового ринку електроенергії - "Про порядок накладення спеціальних зобов'язань учасників ринку електроенергії для забезпечення суспільних інтересів" і "Про затвердження порядку проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами".

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